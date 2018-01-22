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Дарья Пынзарь хочет сменить место жительства
Звезда скандального проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь призналась, что подумывает о временной смене места жительства.

В социальной сети телевизионная красотка написала, что постоянно о чём-то мечтает. При этом желания Дарьи всегда весьма серьёзные и могут изменить её жизнь. По словам бывшей участницы реалити-шоу, сейчас ей больше всего хочется отправиться за границу в тёплые места, чтобы не только хорошо отдохнуть, но и просто сменить обстановку.

Дарья Пынзарь хочет сменить место жительства

Что парадоксально, Пынзарь мечтает о переезде, однако не уверена на сто процентов, что действительно этого хочет. К слову, воплотить задуманное в жизнь, как заметила девушка, также ничего не мешает.

"Так вот, я, кажется, хочу уехать на время в тёплые края с проживанием. Пока это неокрепшие решение, но очень похоже на это. Детки будут бегать по пляжу с утра до вечера. Любимый сможет по работе уезжать и возвращаться обратно. Что мешает? Ничего", - написала Пынзарь.

Поклонники Дарьи в один голос призвали её сделать всё, чтобы эта мечта сбылась, а также поблагодарили за то, что она не жадничает и всегда рассказывает им о своих планах.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 20:53
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