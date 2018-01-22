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Алексей Чайчиц растрогал подписчиков постом о разлуке с Лизой Триандафилиди
Алексей Чайчиц, который совсем недавно отправился на Сейшельские острова, разлучившись со своей второй половинкой Лизой Триандафилиди, написал трогательный пост, в котором отметил, что будет ждать девушку во что бы то ни стало, так как действительно любит её.

В блоге Алексей поделился своими эмоциями, признавшись, что с трудом переживает одиночество и уже скучает по Лизе, пребывающей в данный момент на Поляне в Москве.

Алексей Чайчиц растрогал подписчиков постом о разлуке с Лизой Триандафилиди

Чайчиц призвал Триандафилиди не плакать и почаще вспоминать те приятные моменты, которые некогда они переживали совместно, добавив, что и сам будет делать это.

"Мне тяжело представить, как засыпать без твоего тепла, без твоих губ, без взгляда в твои глаза цвета небес и изумруда. Главное не плачь, хочу, чтобы ты улыбалась. Нам достаточно досталось, проект это сложный путь, мы должны стойко отстаивать нашу пару, нашу искренность", - добавил Алексей.

Прежде Триандафилиди так сильно расстроилась, что не смогла сдержать слёз, после чего и вовсе заявила, что такая разлука может стать причиной её расставания с Алексеем, чего девушка хочет меньше всего.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 20:41
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