Матери Александра Гобозова нравится новая девушка сына

Как известно, Зиновьева какое-то время была на реалити-шоу и ждала Габозова, так как за пределами периметра у них уже выстроились романтические отношения. Родительница Гобозова не сомневается, что у молодых людей всё сложится хорошо. Кроме того, женщина и сама готовится вернуться на телестройку, где когда-то помогала сыну полезными советами.Что касается возвращения Ольги Васильевны, о нём пока ничего не известно, но сам Александр уже точно находится на "Доме-2". Впрочем, далеко не все поклонники за то, чтобы женщина тоже оказалась на Поляне, так как считаю, что их кумир и сам справится.До этого появилась информация, что Гобозов хочет не только оставаться активным участником проекта долгое время, но и ежедневно общаться с сыном, который будет жить, конечно же, за пределами периметра. Пока организаторы не дали на это добро, но парень надеется, что они пойдут ему навстречу.