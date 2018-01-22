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Матери Александра Гобозова нравится новая девушка сына
Мать звезда "Дома-2" Александра Гобозова, который вернулся на проект совсем недавно и теперь строит на периметре отношения с Екатериной Зиновьевой, одобрила выбор своего отпрыска, посчитав девушку очень неплохой кандидаткой на место в сердце её сына.

Как известно, Зиновьева какое-то время была на реалити-шоу и ждала Габозова, так как за пределами периметра у них уже выстроились романтические отношения. Родительница Гобозова не сомневается, что у молодых людей всё сложится хорошо. Кроме того, женщина и сама готовится вернуться на телестройку, где когда-то помогала сыну полезными советами.

Матери Александра Гобозова нравится новая девушка сына

Что касается возвращения Ольги Васильевны, о нём пока ничего не известно, но сам Александр уже точно находится на "Доме-2". Впрочем, далеко не все поклонники за то, чтобы женщина тоже оказалась на Поляне, так как считаю, что их кумир и сам справится.

До этого появилась информация, что Гобозов хочет не только оставаться активным участником проекта долгое время, но и ежедневно общаться с сыном, который будет жить, конечно же, за пределами периметра. Пока организаторы не дали на это добро, но парень надеется, что они пойдут ему навстречу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 20:30
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