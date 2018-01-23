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Ученые: Статус в социальных сетях может указывать на депрессию
Новое исследование, проведенное учеными из Гарвардского университета, пришли к выводу, что страница в социальных сетях может рассказать о человеке гораздо больше, чем, кажется на первый взгляд. Ученые утверждают, что по статусам в социальной сети можно определить в каком психическом состоянии находится человек.

Ученые провели эксперимент, проанализировав страницы пользователей в одной из самых популярных социальных сетей Twitter. Исследователи использовали два алгоритма, один для определения депрессивных состояний, а второй для определения показателей психического здоровья.
Ученые: Статус в социальных сетях может указывать на депрессию

Учитывая все полученные данные, ученым удалось определить период продолжительности депрессии у некоторых людей. Исследователи планируют продолжить изучение психологического состояния на основе страниц в социальных сетях, чтобы отразить психологическое состояние у населения.
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 10:00
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