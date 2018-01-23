Ученые: Статус в социальных сетях может указывать на депрессию

Ученые провели эксперимент, проанализировав страницы пользователей в одной из самых популярных социальных сетей Twitter. Исследователи использовали два алгоритма, один для определения депрессивных состояний, а второй для определения показателей психического здоровья.Учитывая все полученные данные, ученым удалось определить период продолжительности депрессии у некоторых людей. Исследователи планируют продолжить изучение психологического состояния на основе страниц в социальных сетях, чтобы отразить психологическое состояние у населения.