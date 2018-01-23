Колонка Apple HomePod может принадлежать нескольким хозяевам

Информация представлена одним из разработчиков HomePod. Филипп Эспозито опубликовал пост соответствующего содержания посредством Twitter. Как рассказал специалист, в смарт - колонку внедрили действие по нескольким «сценариям» работы. От их выбора будет зависеть состояние деактивации возможности постоянного прослушивания, а так же желание пользоваться голосовым помощником. Причем возможность включения новинки будет доступна для всех членов одной семьи.В HomePod внедрили технологию для распознавания голоса, поступающего одновременно от нескольких человек, данный факт указывает на то, что у аппарата может оказаться несколько владельцев. У аппарата разная реакция на конкретного юзера, ответ девайсом будет формироваться соответствующим образом. Разработчиками представлена модель колонки в ходе WDC 2017. Ориентировочная стоимость гаджета на рынке, ориентировочно 20 тыс. рублей.