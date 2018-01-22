АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы
EUR 69.27 USD 56.63
Курс валют на 23.01.2018

Фанаты не узнали Адель без макияжа
На свежих публикациях, сделанных папарацци в Лос-Анджелесе, двадцатидевятилетняя Адель совсем не похожа на себя.

Фанаты не узнали Адель без макияжа

В прошедшем году Адель закончила свою творческую карьеру, дав заключительный концерт, полностью посвятила себя семейной жизни. Теперь артистку редко можно увидеть не только на светских мероприятиях и сцене, но и в реальной жизни. Недавно певица порадовала фанатов публичным выходом. Сначала Адель появилась на «Марше женщин», после этого папарацци сняли её на прогулке.

В бесформенном пальто, джинсах и без макияжа певица выглядела неузнаваемой. Однако поклонники не стали осуждать артистку за неопрятный вид, написав, что ей можно все. Адель во время последнего своего выступления намекнула, что больше не будет давать живых выступлений. Но, невзирая на отсутствие новых композиций, доход артистки продолжает расти. За прошедший год певице, за счёт продажи альбома вышедшего ещё в 2015 году, удалось заработать 12 миллионов долларов.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Бармен Джек», ставший королем клубов Mayfair:
Археологи обнаружили загадочный тоннель под
Новый китайский смартфон ZTE Blade A330 доступен
"Живой Кен" Родриго Алвес признался, что носил в
Ученые из Королева изобрели метод очистки орбиты
Приложение по заказу такси Uber обмануло клиента
Просмотреть все новости