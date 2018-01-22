Фанаты не узнали Адель без макияжа

В прошедшем году Адель закончила свою творческую карьеру, дав заключительный концерт, полностью посвятила себя семейной жизни. Теперь артистку редко можно увидеть не только на светских мероприятиях и сцене, но и в реальной жизни. Недавно певица порадовала фанатов публичным выходом. Сначала Адель появилась на «Марше женщин», после этого папарацци сняли её на прогулке.В бесформенном пальто, джинсах и без макияжа певица выглядела неузнаваемой. Однако поклонники не стали осуждать артистку за неопрятный вид, написав, что ей можно все. Адель во время последнего своего выступления намекнула, что больше не будет давать живых выступлений. Но, невзирая на отсутствие новых композиций, доход артистки продолжает расти. За прошедший год певице, за счёт продажи альбома вышедшего ещё в 2015 году, удалось заработать 12 миллионов долларов.