Организаторы ТЭФИ изменят действующую систему проведения голосования

О недостаточно проработанном способе, по условиям голосования в ходе «ТЭФИ», первым высказался Владимир Познер. После, его позиция нашла поддержку у целого ряда депутатов. Так же данная позиция была отмечена от Совета партнерства Комитета индустриальных премий, который заявил про начало работы над системой, в основе которой будут предусмотрены новые принципы голосования. Изменений не коснется только время проведения, вручать «ТЭФИ» будут осенью, октябре месяце 2018 года.Михаил Швыдкой и его коллеги, также выразили недовольство существующей методикой. Для устранения всех недоразумений, начинается разработка других, более совершенных методик. В настоящее время Совет привлек к сотрудничеству математиков и статистов разных университетов, с целью выявления предпочтительных и объективных типов голосования. Ведется диалог с ведущими экспертами области «теории игр», которые помогут значительно минимизировать сопутствующие риски.