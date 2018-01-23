Создатель «Властелина колец» снимает «документалку» о Первой мировой войне

Новозеландский режиссёр Питер Джексон, чьи имя стало известно всем киноманам мира после выхода в прокат трилогии по произведениям Толкина, решил временно сменить профиль. 56-летний Джексон настолько углубился в тему страшных событий Первой Мировой войны, что решил снять об этом кинокартину. Но не художественный фильм, а документальный. Удивительного в этом ничего нет, ведь всемирно известный режиссёр коллекционирует предметы, связанные с 1-й Мировой, а также собирает и восстанавливает копии самолётов тех первых лет авиации…Чтобы реализовать свой план режиссёр намерен использовать уникальные плёнки, содержащиеся в киноархиве Лондонского Имперского военного музея. А для того, чтобы старая киноплёнка выглядела современно, создатели «документалки»… вручную раскрасят кадры, снятые более ста лет тому назад! Также журналистам стало известно, что Питер Джексон использует при создании фильма 3D-технологии и получит доступ к эксклюзивным аудозаписям из архива «Би-би-си».Картина Джексона пока не имеет даже рабочего названия, но её выход уже запланирован на осень 2018-го, когда проходит Лондонский кинофестиваль.