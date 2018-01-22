Признания Хелен Миррен и Лиама Нисона о романе 30-летней давности

В одном из телешоу Лиам Нисон и Хелен Миррен сообщили о романе, который был у них 30 лет назад. Этим они удивили многих, и звёзды решили поведать о нём подробней.72-летняя Хелен рассказала, что с 1981 по 1985 год, они не просто встречались, а жили вместе. 64-летний Нисон в подтверждение актрисе признался, что был «сражён наповал», когда в 1981 году повстречал Миррен на съёмках фильма «Экскалибур».Хотя Хелен и была старше актёра на 7 лет, он воспылал к ней чувствами. После съёмок они вернулись в Лондон, где начали вместе жить в её квартире. Совместных с Хелен съёмок у них больше не было. Бывало они по целым месяцам не виделись, так как их съёмочные графики почти не совпадали. Когда они расставались, то оставляли друг другу нежные послания. И как-то раз когда он вернулся со съёмок, Лиам обнаружил письмо:«Мне больно говорить об этом, но нам пора расстаться. Мы оба знаем, что ты повзрослел. Пришло время начать самостоятельную жизнь.» Спустя восемь лет он познакомился со своей будущей женой. С которой прожили 15 лет, пока в 2009 году Наташа не скончалась после травмы на курорте.