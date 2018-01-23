Хакерами похищено 10% средств, привлеченных с помощью криптовалют

Сославшись на тщательные исследования, проведённые Ernst & Young, агентство Reuters сообщило о массовых потерях организаторов первичных размещений криптовалют (речь о Coin Offering, ICO). Как стало ясно из масштабного исследования, около 400 миллионов долларов США исчезли, а точнее были «выведены» за пределы фондов в результате атак хакеров. Если учесть, что общая сумма аккумулированных средств организаторов первичных размещений криптовалют достигла 3,7 миллиардов долларов, то украденное киберпреступниками составляет более десяти процентов!Но не только на злобный умысел хакеров указали исследователи из Ernst & Young. Проверяющие были поражены «явными ошибками при кодировании, конфликтами интересов между компаниями и владельцами криптовалюты», а также ещё некоторыми оплошностями, позволившим хакерам «ловить рыбку в мутной воде».