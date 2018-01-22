Александр Гобозов хочет быть участником "Дома-2" и видеться с сыном ежедневно

«Я не буду видеться с сыном реже. Я его буду видеть каждый божий день! Каждое утро я буду отводить его в садик. Думаю, что в 7 утра я на площадке никому не нужен, поэтому надеюсь, что руководство меня будет отпускать на час приехать к ребенку, разбудить его, побыть с ним и отвезти в садик», - сказал Гобозов.

Как известно, на реалити-шоу его уже заждалась Екатерина Зиновьева. Именно с ней парень будет строить отношения. Впрочем, у молодых людей уже роман. Девушка, конечно же, очень хочет, чтобы Александр надолго остался в пределах телестройки, и согласна на его постоянные отлучки, чтобы отвозить ребёнка в детский сад.Впрочем, руководство пока не делало никаких комментариев по этому поводу, но если учитывать сумасшедшие рейтинги телевизионной звезды, то вполне возможно, что представители проекта пойдут на уступки.Прежде стало известно, что Гобозов и его бывшая супруга Алиана Устиненко остались хорошими друзьями после развода