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Лиза Триандафилиди считает, что скоро может расстаться с Алексеем Чайчицем
Звезда "Дома-2" Лиза Триандафилиди, сильно расстроившаяся после отправки Алексея Чайчица на "Остров любви", заговорила о возможном расставании с молодым человеком.

При этом девушка не желает разрывать отношения с симпатичным атлетом, однако прекрасно понимает, что это может произойти именно из-за их неожиданной разлуки, так как прежде с ней уже происходили подобные вещи. Сам Чайчиц, конечно, считает, что беспокоиться по этому поводу нет необходимости, потому что духовно Лиза всё равно рядом с ним, и она хочет в это верить.

Лиза Триандафилиди считает, что скоро может расстаться с Алексеем Чайчицем

Как известно, Лиза и Алексей не единожды уже расставались и возобновляли свой роман. Кроме того, стоит отметить, что впервые молодые люди попытались построить любовь чуть ли не в первый день пребывания бородатого атлета на реалити-шоу. Тогда у них ничего не получилось, но через какое-то время была более удачная попытка, и они стали думать, что созданы друг для друга.

Прежде, когда Лиза встречалась с Романом Гриценко, ей пришлось разлучиться с ним, и это стало причиной их окончательного расставания. Потом Роман стал ухаживать за Ольгой Бузовой, и до сих пор делает это, хоть и не имеет уже больших шансов на роман с популярной ведущей.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:32
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