Лиза Триандафилиди считает, что скоро может расстаться с Алексеем Чайчицем

При этом девушка не желает разрывать отношения с симпатичным атлетом, однако прекрасно понимает, что это может произойти именно из-за их неожиданной разлуки, так как прежде с ней уже происходили подобные вещи. Сам Чайчиц, конечно, считает, что беспокоиться по этому поводу нет необходимости, потому что духовно Лиза всё равно рядом с ним, и она хочет в это верить.Как известно, Лиза и Алексей не единожды уже расставались и возобновляли свой роман. Кроме того, стоит отметить, что впервые молодые люди попытались построить любовь чуть ли не в первый день пребывания бородатого атлета на реалити-шоу. Тогда у них ничего не получилось, но через какое-то время была более удачная попытка, и они стали думать, что созданы друг для друга.Прежде, когда Лиза встречалась с Романом Гриценко, ей пришлось разлучиться с ним, и это стало причиной их окончательного расставания. Потом Роман стал ухаживать за Ольгой Бузовой, и до сих пор делает это, хоть и не имеет уже больших шансов на роман с популярной ведущей.