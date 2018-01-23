Мастера из тюнингового ателье Brabus «прокачали» Mercedes-AMG C63 S Coupe

Американский портал Carscoops сообщил о тех изменениях и улучшениях, которых добились эксперты тюнинга из немецкого автоателье Brabus. В качестве «рабочей платформы» парнями из Ботропа был выбрал внушительный и мощный (даже в заводском исполнении) Mercedes-AMG C63 S Coupe. После «фарширования» данной модели специалисты Brabus представили своё детище. Сразу заметим, что тюнеры увеличили отдачу стандартного 510-сильного мотора до 600 и даже 650 «лошадок». Претерпели изменения и внешние очертания купе от Mercedes.Как передний, так и задний бампер оказались переделанными (спереди появился более массивный сплиттер, сзади оказался диффузер). Автомобиль «обулся» в уникальные колёсные диски и получил светодиодную подсветку, как для рулевого колеса, так и для логотипа, расположенного спереди. Все детали и дополнения выполнены из карбона. Добавим сюда ещё алюминиевые педали, боковые подлокотники из «нержавейки» и получим полную картинку «заряженного» купе после тюнинга от ателье Brabus.