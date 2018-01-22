АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы
EUR 69.27 USD 56.63
Курс валют на 23.01.2018

Николь Остин обвинила Ким Кардашьян в «плагиате больших бедер»
Николь Остин обнародовала в рамках Instagram свой фотоархив. Данные фото модель выложила в Сеть, чтобы восстановить историческую истину в модельном бизнесе. Звезда утверждает, что именно она была основательницей моды на круглые формы и большие ягодицы.

Николь Остин обвинила Ким Кардашьян в «плагиате больших бедер»

Тридцативосьмилетняя Николь (Коко) Остин, являющаяся актрисой, бывшей моделью и супругой рэп-исполнителя Ice-T, сказала, что именно она двадцать один год назад положила начало моде на пышные формы и широкие бедра. В доказательство этому обнародовала свои старые публикации.

Этим женщина пытается доказать, что она стала эталоном для Никки Минаж и Ким Кардашьян. Она заявила, что данные модели взяли с нее пример, благодаря чему и прославились. До этого заявления считалось, что мода на округлые формы и пышные ягодицы началась с известного снимка Ким Кардашьян, который был размещен на обложке издания в 2014 году. С тех пор модель считается иконой стиля.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Бармен Джек», ставший королем клубов Mayfair:
Археологи обнаружили загадочный тоннель под
Новый китайский смартфон ZTE Blade A330 доступен
"Живой Кен" Родриго Алвес признался, что носил в
Ученые из Королева изобрели метод очистки орбиты
Приложение по заказу такси Uber обмануло клиента
Просмотреть все новости