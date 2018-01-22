Николь Остин обвинила Ким Кардашьян в «плагиате больших бедер»

Тридцативосьмилетняя Николь (Коко) Остин, являющаяся актрисой, бывшей моделью и супругой рэп-исполнителя Ice-T, сказала, что именно она двадцать один год назад положила начало моде на пышные формы и широкие бедра. В доказательство этому обнародовала свои старые публикации.Этим женщина пытается доказать, что она стала эталоном для Никки Минаж и Ким Кардашьян. Она заявила, что данные модели взяли с нее пример, благодаря чему и прославились. До этого заявления считалось, что мода на округлые формы и пышные ягодицы началась с известного снимка Ким Кардашьян, который был размещен на обложке издания в 2014 году. С тех пор модель считается иконой стиля.