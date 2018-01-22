Марго Овсянникова пропала из соц-сетей после измены Саймона Марданшина

Как теперь известно, загорелый атлет из "Дома-2" занимался "волшебством" с Леной Хроминой, которая не так давно ещё была расстроена расставанием с Романом Гриценко, отдавшим предпочтение Ольги Бузовой.Марго после измены любимого стало так плохо, что она перестала появляться в социальных сетях. По слухам, девушка даже не знает, как ей теперь жить. Что касается Саймона, у него всё в порядке - молодой человек радуется жизни на островах с новой партнёршей.Марго, понятное дело, даже не хочет видеть Саймона. Однако проектный силач и не торопится приносит свои извинения ей. Кроме того, многие зрители уже предположили, что воссоединения отношений не будет, так как бывший парень Мэри Кулешовой перестал желать Овсянникову.Прежде стало известно, что Марго и Саймон так влюблены друг в друга, что собираются стать участниками "Свадьбы на миллион". Теперь же ясно, что этого не произойдёт.До этого Марданшин напал на Овсянникову, после чего слёзно извинялся и хотел покинуть "Дом-2".