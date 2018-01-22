Зрители уверены, что Александра Черно готовится вернуться на "Остров любви"

Как теперь известно, Александра, которая ранее провела кастинг, чтобы подыскать себе мужчину, сделала это и для Вырского, пребывающего до сих пор в активном поиске. Молодой атлет, конечно, совсем не противится такому развитию событий. Кроме того, парень может вздохнуть с облегчением, потому что Черно оставила попытки добиваться его, поняв, что не сможет создать с ним семью.При этом прежде даже Влад Кадони запирал в шкафу Вырского и Черно, чтобы молодые люди познакомились поближе и мило пообщались в уединении. Однако ни к каким результатам это так и не привело, поскольку Александра поняла, что не стоит добиваться того, кому не нравишься.Зрители, в свою очередь, не сомневаются, что Александра, отличающаяся сейчас подозрительно хорошим настроением, собирается вернуться на "Остров любви" по прихоти организаторов. И хоть и строит армянин сейчас отношения с Дарьей Лымарь, мало кто может сказать, что у них что-то серьёзное.