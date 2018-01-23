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Ученые: Вакцины не защищают фермерскую рыбу от опасных болезней
Учёные специалисты отмечают, что вакцины, которые используют для проведения прививок фермерской рыбы, на самом деле не помогают в защите их от заболеваний.

Ученые: Вакцины не защищают фермерскую рыбу от опасных болезней

У не привитой рыбы в данном случае наблюдается меньше симптомов в случае заражения. При этом уровень смертности не снижается. Ученые в своём исследовании тестировали эффективность вакцины непосредственно против бактериального патогена типа Piscirickettsia salmonis, сравнивая в данном случае реакцию привитого, а также непривитого лосося на Caligus rogercresseyi - морскую вошь. У привитых особей эксперты наблюдали меньше бактерий, но у них более ярко были выражены симптомы заболевания. Это приводило в данном случае к высокой смертности.

Исследователи сделали вывод, что у привитых рыб организм не способен одновременно справляться с двумя заболеваниями, вследствие того, что паразиты обладают способностью отключения защитных функций организма против прочих болезней.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
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