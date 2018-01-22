ВЦИОМ: Почти 50% россиян сочли недостаточными меры по увеличению рождаемости

Правительство Российской Федерации накануне выборов стало больше уделять внимания поддержке семей с детьми, увеличив поддержку тем семьям, которые думают "заводить" детей. Например, в середине января было рекомендовано губернаторам усилить такие меры на региональном уровне, привлекая внебюджетные средства на местах.На эти меры из федбюджета будет выделено 145 млрд рублей.Кроме того, облегчая получение ипотеки для семей с детьми. Более половины (до 54%) сказали, что меры правительства недостаточны и до 40% считают, что эти меры обоснованны. В опросе приняли участие более 1000 человек из 30 регионов страны. Президент предложил продлить "Материнский капитал" до 2021 года.