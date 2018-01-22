На китайском ТВ запретили аморальных артистов и рэперов

Китайское ТВ запретили аморальных артистов и реп-исполнителей. Также под данный запрет попали артисты с запятнанной репутацией, татуировками, «вульгарные» и «безвкусные» артисты. Кроме того, не будут транслировать субкультуру и деморализующую культуру. Данное решение было принято после того, как из известного конкурса Singer убрали рэп-исполнителя GAI (Чжоу Янь). Записи певца без официального объяснения исчезли с официального телеканала Hunan TV и на портале YouTube.Недавно еще один рэпер Ван Хао (PG One), принёс извинения, когда его композицию раскритиковали за то, что он прославлял нападки на женщин и наркокультуры. Идентичная ситуация сложилась и со многими другими представителями хип-хопа в КНР.