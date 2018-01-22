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На китайском ТВ запретили аморальных артистов и рэперов
На китайском телевидении запретили рэперов и аморальных артистов. Соответствующее решение было принято главным государственным управлением по делам телевидения, кинематографии, радиовещания, печати и прессы КНР.

На китайском ТВ запретили аморальных артистов и рэперов

Китайское ТВ запретили аморальных артистов и реп-исполнителей. Также под данный запрет попали артисты с запятнанной репутацией, татуировками, «вульгарные» и «безвкусные» артисты. Кроме того, не будут транслировать субкультуру и деморализующую культуру. Данное решение было принято после того, как из известного конкурса Singer убрали рэп-исполнителя GAI (Чжоу Янь). Записи певца без официального объяснения исчезли с официального телеканала Hunan TV и на портале YouTube.

Недавно еще один рэпер Ван Хао (PG One), принёс извинения, когда его композицию раскритиковали за то, что он прославлял нападки на женщин и наркокультуры. Идентичная ситуация сложилась и со многими другими представителями хип-хопа в КНР.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:20
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