Лолита Милявская призналась, что теперь стала лучше в браке
Лолита Милявская, являющаяся известной отечественной исполнительницей песен, призналась, что в сравнении с восьми годами семейной жизни, сейчас она стала лучшей супругой. По словам певицы, она начала осознавать семейные ценности более в зрелом возрасте.
Лолита Милявская рассказала в интервью касательно своих отношений с теперешним мужем. Артистка сказала, что она сейчас очень счастливая. Певица призналась, что как все женщины, любит придумывать проблемы, при этом накручивает себя. Однако в последнее время все сильно изменилось.
Исполнительница песен боится терять людей, которых обожает и любит. Лолита старается быть хорошей супругой и знает, что стала намного лучше в отношениях. В данное время актриса говорит, что у неё с мужем все хорошо. По словам певицы, сейчас она очень счастлива, что у неё такой супруг.
Лолита Милявская рассказала в интервью касательно своих отношений с теперешним мужем. Артистка сказала, что она сейчас очень счастливая. Певица призналась, что как все женщины, любит придумывать проблемы, при этом накручивает себя. Однако в последнее время все сильно изменилось.
Исполнительница песен боится терять людей, которых обожает и любит. Лолита старается быть хорошей супругой и знает, что стала намного лучше в отношениях. В данное время актриса говорит, что у неё с мужем все хорошо. По словам певицы, сейчас она очень счастлива, что у неё такой супруг.