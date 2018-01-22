АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы
EUR 69.27 USD 56.63
Курс валют на 23.01.2018

Лолита Милявская призналась, что теперь стала лучше в браке
Лолита Милявская, являющаяся известной отечественной исполнительницей песен, призналась, что в сравнении с восьми годами семейной жизни, сейчас она стала лучшей супругой. По словам певицы, она начала осознавать семейные ценности более в зрелом возрасте.

Лолита Милявская призналась, что теперь стала лучше в браке

Лолита Милявская рассказала в интервью касательно своих отношений с теперешним мужем. Артистка сказала, что она сейчас очень счастливая. Певица призналась, что как все женщины, любит придумывать проблемы, при этом накручивает себя. Однако в последнее время все сильно изменилось.

Исполнительница песен боится терять людей, которых обожает и любит. Лолита старается быть хорошей супругой и знает, что стала намного лучше в отношениях. В данное время актриса говорит, что у неё с мужем все хорошо. По словам певицы, сейчас она очень счастлива, что у неё такой супруг.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Бармен Джек», ставший королем клубов Mayfair:
Археологи обнаружили загадочный тоннель под
Новый китайский смартфон ZTE Blade A330 доступен
"Живой Кен" Родриго Алвес признался, что носил в
Ученые из Королева изобрели метод очистки орбиты
Приложение по заказу такси Uber обмануло клиента
Просмотреть все новости