Лолита Милявская призналась, что теперь стала лучше в браке

Лолита Милявская рассказала в интервью касательно своих отношений с теперешним мужем. Артистка сказала, что она сейчас очень счастливая. Певица призналась, что как все женщины, любит придумывать проблемы, при этом накручивает себя. Однако в последнее время все сильно изменилось.Исполнительница песен боится терять людей, которых обожает и любит. Лолита старается быть хорошей супругой и знает, что стала намного лучше в отношениях. В данное время актриса говорит, что у неё с мужем все хорошо. По словам певицы, сейчас она очень счастлива, что у неё такой супруг.