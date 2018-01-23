Гиперкар Koenigsegg Agera RS способен, но не будет разогнаться до 480 км/ч

В ноябре 2017-го гиперкар шведской компании Koenigsegg на пустынной дороге в американском штате Невада сумел развить среднюю скорость в 447 км/час, а на отдельных «отрезках» трассы показывал и 457 км/час! Это достижение стало рекордным для серийных авто. Но лавры создателя «самого-самого быстрого» гражданского гиперкара не привлекают основателя Koenigsegg. Хотя до магического числа 300 миль в час (482,8 км/час) – «рукой подать» глава шведского автоконцерна Кристиан фон Кенигсегг не собирается «замахиваться» на новый рекорд.Уточним, что вышеуказанная рекордная скорость (475 км/час) была достигнута гиперкаром, «обутым» в стандартные для этой модели шины марки «Michelin Pilot Sport Cup 2», которые предназначаются… для прозаического ежедневного использования! А ведь именно шины являются самым «слабым звеном» при достижении автомобилем столь невероятных скоростей – покрышки могут попросту не выдержать и лопнуть от перегрева! Поэтому основатель автокомпании предложил другим концернам «установить этот рекорд», тем более, что это «вполне выполнимо», но шведский гиперкар участвовать в штурме отметки «300 миль/час» не станет. Ибо есть множество неподконтрольных моментов (выскочившая кошка, порыв ветра, неровность трассы), которые способны привести не к установлению рекорда, а к трагедии.