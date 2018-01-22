Из-за крупных долгов «Нордавиа» вновь могут лишить сертификата эксплуатанта
В Арбитражный суд Архангельской области 29 декабря 2017 года был подан иск от компании «Норд-текник», пишет издание «Государственные Вести».. Ответчиком по иску выступает авиаперевозчик «Нордавиа», которая должна истцу деньги за обслуживание авиапарка.
Сообщается, что сумма иска составляет 150 миллионов рублей. При этом Арбитражный суд Архангельской области уже принял дело в разработку, и предварительные слушания должны начаться 1 февраля этого года.
Ранее «Нордавиа» уже выступала ответчиком по иску, поданному «Норд-текник». В августе прошлого года специализирующаяся на техническом обслуживании самолетов компания требовала возместить ей 60 миллионов рублей. В тот же летний период на официальном сайте «Норд-техник» появилась информация о том, что общий долг «Нордавиа» по различным судебным инстанциям уже превысил полмиллиарда рублей.
Напомним, что Аналитическим центром при правительстве РФ и Минтрансом России ранее был разработан механизм определения финансового состояния авиаперевозчиков. В основу механизма был положен анализ долговой нагрузки.
Исходя из этого в новом рейтинге компаний-должников «Нордавиа» может занять первое место, так как ее совокупный долг уже составляет 10 миллиардов рублей. Ей, как и другим авиаперевозчикам с финансовыми проблемами, может грозить поэтапное ограничение действий сертификата эксплуатанта.
Сообщается, что сумма иска составляет 150 миллионов рублей. При этом Арбитражный суд Архангельской области уже принял дело в разработку, и предварительные слушания должны начаться 1 февраля этого года.
Ранее «Нордавиа» уже выступала ответчиком по иску, поданному «Норд-текник». В августе прошлого года специализирующаяся на техническом обслуживании самолетов компания требовала возместить ей 60 миллионов рублей. В тот же летний период на официальном сайте «Норд-техник» появилась информация о том, что общий долг «Нордавиа» по различным судебным инстанциям уже превысил полмиллиарда рублей.
Напомним, что Аналитическим центром при правительстве РФ и Минтрансом России ранее был разработан механизм определения финансового состояния авиаперевозчиков. В основу механизма был положен анализ долговой нагрузки.
Исходя из этого в новом рейтинге компаний-должников «Нордавиа» может занять первое место, так как ее совокупный долг уже составляет 10 миллиардов рублей. Ей, как и другим авиаперевозчикам с финансовыми проблемами, может грозить поэтапное ограничение действий сертификата эксплуатанта.
Экономика
Добавил: Роман Вчера, 18:01