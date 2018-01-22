Из-за крупных долгов «Нордавиа» вновь могут лишить сертификата эксплуатанта

Сообщается, что сумма иска составляет 150 миллионов рублей. При этом Арбитражный суд Архангельской области уже принял дело в разработку, и предварительные слушания должны начаться 1 февраля этого года.Ранее «Нордавиа» уже выступала ответчиком по иску, поданному «Норд-текник». В августе прошлого года специализирующаяся на техническом обслуживании самолетов компания требовала возместить ей 60 миллионов рублей. В тот же летний период на официальном сайте «Норд-техник» появилась информация о том, что общий долг «Нордавиа» по различным судебным инстанциям уже превысил полмиллиарда рублей.Напомним, что Аналитическим центром при правительстве РФ и Минтрансом России ранее был разработан механизм определения финансового состояния авиаперевозчиков. В основу механизма был положен анализ долговой нагрузки.Исходя из этого в новом рейтинге компаний-должников «Нордавиа» может занять первое место, так как ее совокупный долг уже составляет 10 миллиардов рублей. Ей, как и другим авиаперевозчикам с финансовыми проблемами, может грозить поэтапное ограничение действий сертификата эксплуатанта.