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За отключение обновлений Windows 10 пользователей ждет тюрьма
Люди, использующие операционную систему Windows 10, могут захотеть выключить надоедливые обновления своей ОС, но специалисты предупреждают, что этого делать не стоит. Необходимо учесть, что отключение обновлений противоречит законодательству РФ, а следовательно такие действия повлекут за собой административную, а возможно даже уголовную ответственность.

Такая новость потрясла пользователей Windows 10, но подобная модификация системы необходима и отключение обновлений на самом деле является нарушение утвержденного лицензионного соглашения, которое принимает каждый устанавливающий эту ОС.
За отключение обновлений Windows 10 пользователей ждет тюрьма

Про ответственность за нарушения соглашения напоминают и модераторы форума Microsoft. Исходя из этого, корпорация имеет право наказать любого жителя России, который использует Microsoft 10 и отключает обновления.
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 02:00
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