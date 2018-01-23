За отключение обновлений Windows 10 пользователей ждет тюрьма

Такая новость потрясла пользователей Windows 10, но подобная модификация системы необходима и отключение обновлений на самом деле является нарушение утвержденного лицензионного соглашения, которое принимает каждый устанавливающий эту ОС.Про ответственность за нарушения соглашения напоминают и модераторы форума Microsoft. Исходя из этого, корпорация имеет право наказать любого жителя России, который использует Microsoft 10 и отключает обновления.