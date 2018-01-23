Археологи обнаружили загадочный тоннель под Королевским замком в Польше

Обнаружение тоннеля произошло совершенно случайно, в ходе работ экскаваторов и прочей строительной техники. Сохранившаяся конструкция хода сложена из кирпича, направление указывает на примерную границу с садами на Висле. Глубина положения подземелья примерно 3 метра, причем заметна тщательность и аккуратность постройки, что позволило внешнему виду оставаться в хорошем состоянии.Период строительства подземелья отнесен учеными к самому началу XIX века. Исторические документы, подтверждающие факт начала подобных работ в отношении тоннеля, не найдены. После обнаружения находки, археологами обследованы примерно 100 метров загадочного хода. Причем специалисты до сих пор удивлены сохранностью кладки, несмотря на то, что она пережила действия ожесточенных боев периода Второй мировой войны.Как предполагают археологи, цель постройки тоннеля, могла заключаться в организации побега жителей дворца в непредвиденных ситуациях. Так же не исключают, что он проложен для отвода отходов кухни в Вислу.