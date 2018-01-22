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Астрономы поражены открытием молодой звезды, на которой идет водяной дождь
Астрономы сделали удивительное открытие, наблюдая за активной областью образования новых звезд в созвездии Персея. На одном из молодых протопланетных дисков ученые обнаружили облако, состоящее из воды.

Астрономы поражены открытием молодой звезды, на которой идет водяной дождь


Впоследствии длительных наблюдений астрономам удалось выяснить, что водяное облако воспроизводит молодое светило, на поверхности которого обнаружено невероятно огромное количество водных масс – 7,5 млрд куб. м., что превышает земные запасы в 5 раз. Ученые прогнозируют, что вскоре из облака образуется экзопланета, по параметрам приближенная к Земле, сообщает ToDay News Ufa.

В данное время наша планета, поверхность которой на 75% покрыта океанами, не имеет космических конкурентов в плане водности, однако ученые считают, что обнаруженное ими недавно водяное облако может составить в будущем конкуренцию нашей планете.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 23:40
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