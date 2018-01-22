Решение суда об отзыве лицензии у банка «Югра» обжаловано адвокатами экс-руководства компании

Судья Н.В. Дейна при принятии решения допустила ряд серьезных нарушений, уверены адвокаты «Югры». Судом было проигнорировано решение самого Центробанка о запрете на отзыв лицензии, которое принималось в рамках заседания Комитета банковского надзора 7 июля 2017 года. В протокол заседания зафиксировано, что крайние меры не могут быть применены к банку до завершения процедуры санации.Временная администрация была введена в «Югру» 10 июля на последующие полгода. Однако отзыв лицензии произошел 28 июля, то есть гораздо раньше установленного срока. При этом предыдущее решение Центробанка, налагающее запрет на отзыв лицензии, не было отменено. В таком случае ликвидация «Югры» признается поспешной и незаконной, отметил представитель интересов банка Антон АлександровЕдинственным доказательством нарушения нормативов «Югры» является отчетность банка от 22 июля. Согласно данным, представленным временной администрацией, размер собственного капитала кредитной организации составил минус 7 миллиардов рублей. Суд отказался от приобщения к делу отчетности, датированной 8 и 10 июля, которая показывает, что размер капитала превышал 33 млрд рублей. Обстоятельства появления такой огромной разницы должны были быть рассмотрены судом, убежден Антон Александров.В апелляционной жалобе представители «Югры» указывают на то, что суд освободил Центробанк от обязанности обосновать снижение стоимости имущества, находящегося на балансе банка. Данные, представленные регулятором, признаны достоверными и справедливыми, хотя они идут вразрез с информацией, подготовленной адвокатами банка и независимыми оценщиками.Суд апелляционной инстанции, уверены юристы кредитной организации, выяснит все детали рассматриваемого дела и согласится с обоснованными доводами банка. В этом случае решение о признании законным отзыва лицензии, принятое Арбитражным судом, будет отменено.