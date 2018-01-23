Ученые из Королева изобрели метод очистки орбиты Земли от антропогенного мусора

Согласно докладу Овсиенка и Кинаша, одной из «головных болей» современной космонавтики является скопление антропогенного мусора на орбите Земли, вращающееся силой гравитации планеты еще с60-х годов. Ученые, наконец, разрешили данную проблему, заявив, что решить ее поможет специальный лазер космической дислокации, который будет либо сжигать остатки космической деятельности человечества, либо же "сбрасывать" их с орбиты, дабы они в результате падения на поверхность Земли сгорели в ее атмосфере.Кроме того, в докладе представлена полная разработка проекта, в которой подробно описаны составные космического аппарата, на борту которого будет находиться лазер и установка ядерно=энергетического заряда. Сообщается, что доклад будет представлен в рамках проходящих завтра 23 января «Королевских чтениях» в столице.