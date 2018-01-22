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Эксперты: Мужчины приглашают на свидания девушек занимающихся пилатесом
На одном из сайтов знакомств специалисты провели эксперимент, изучив профили людей, и пришли к заключению, что те девушки, которые в своих интересах указывают занятия пилатесом, имеют больше шансов завести новое знакомство. Это не странно, ведь именно пилатес, по мнению мужчин, считается самым сексуальным видом упражнений.

Уже давно известно, что самый популярный способ завести знакомство – зарегистрироваться в социальных сетях. Огромной популярностью сейчас пользуются сайты знакомств. Эксперты постоянно изучающие феномен сайтов знакомств решили, что занятия пилатесом увеличивает шансы пойти на реальное свидание.
Эксперты: Мужчины приглашают на свидания девушек занимающихся пилатесом

В ходе эксперимента исследователи проанализировали более миллиарда профилей на сайте знакомств Zoosk. Оказалось, что более 65% опрошенных уделяют внимание физической форме своей будущей избранницы. Самым привлекательным спортом мужчины считают не только пилатес, но и другие способы привести себя в форму. Занятие пилатесом повышают интерес на 160%, кикбоксинг на 140%, зумбой на 130% и йогой на 118%.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 23:30
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