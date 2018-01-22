Эксперты: Мужчины приглашают на свидания девушек занимающихся пилатесом

Уже давно известно, что самый популярный способ завести знакомство – зарегистрироваться в социальных сетях. Огромной популярностью сейчас пользуются сайты знакомств. Эксперты постоянно изучающие феномен сайтов знакомств решили, что занятия пилатесом увеличивает шансы пойти на реальное свидание.В ходе эксперимента исследователи проанализировали более миллиарда профилей на сайте знакомств Zoosk. Оказалось, что более 65% опрошенных уделяют внимание физической форме своей будущей избранницы. Самым привлекательным спортом мужчины считают не только пилатес, но и другие способы привести себя в форму. Занятие пилатесом повышают интерес на 160%, кикбоксинг на 140%, зумбой на 130% и йогой на 118%.