Анастасия Лисова родит со дня на день

«Мой инстаблог всегда был о том, чем я живу, о чем думаю и чем увлекаюсь. Я никогда не высасывала темы из пальца, поэтому по информативности он довольно разносторонний был. Но это не значит, что не будет, как только мои гормоны встанут на место», - объяснила Анастасия.

Девушка также отметила, что собирается родить уже на днях, в связи с чем считает себя самой счастливой на свете будущей мамой. Поклонники, конечно же, от всей души поздравили улыбчивую телезвезду.По словам Лисовой, на её странице больше всего постов о беременности, поэтому можно сделать вывод, что о других вещах она и не думает вовсе. Впрочем, популярная особа и не собирается это отрицать. Как призналась телезвезда, в данный момент ей действительно хочется думать только о скором рождении ребёнка.При этом Лисова уверила, что постами с другими темами также будут пополнять её блог, когда беременность отойдёт на второй план.