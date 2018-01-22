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Анастасия Лисова родит со дня на день
Бывшая участница "Дома-2" Анастасия Лисова, которая давно находится в положении, решила в который раз уже упомянуть о своей беременности.

Девушка также отметила, что собирается родить уже на днях, в связи с чем считает себя самой счастливой на свете будущей мамой. Поклонники, конечно же, от всей души поздравили улыбчивую телезвезду.

Анастасия Лисова родит со дня на день

По словам Лисовой, на её странице больше всего постов о беременности, поэтому можно сделать вывод, что о других вещах она и не думает вовсе. Впрочем, популярная особа и не собирается это отрицать. Как призналась телезвезда, в данный момент ей действительно хочется думать только о скором рождении ребёнка.

При этом Лисова уверила, что постами с другими темами также будут пополнять её блог, когда беременность отойдёт на второй план.

«Мой инстаблог всегда был о том, чем я живу, о чем думаю и чем увлекаюсь. Я никогда не высасывала темы из пальца, поэтому по информативности он довольно разносторонний был. Но это не значит, что не будет, как только мои гормоны встанут на место», - объяснила Анастасия.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:47
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