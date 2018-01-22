Гигантский красочный НЛО был снят на камеру в небе над американским аэропортом

По словам свидетелей, в субботу 20 января американцы, пребывающие в одном из аэропортов США, стали свидетелями возникновения в небе гигантского НЛО, пролетевшего мимо на бешеных скоростях. В какой-то момент светящийся шар появился в небе над аэропортом, парил там, а затем умчался прочь. Очевидцы красочного небесного явления пребывают в восторге от увиденного, рассказывая благодарным слушателям о первой встрече с инопланетянами.И хотя ученые не разделяют подобный восторг, заявляя, что это мог быть метеорит, однако уфологи настаивают, что в небе над аэропортом пронесся НЛО.