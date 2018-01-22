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Гигантский красочный НЛО был снят на камеру в небе над американским аэропортом
Удивительное видео удалось снять очевидцам впечатляющего непонятного явления в небе над одним из аэропортов США. Многие считают, что стали свидетелями появления в небе гигантского НЛО.

Гигантский красочный НЛО был снят на камеру в небе над американским аэропортом


По словам свидетелей, в субботу 20 января американцы, пребывающие в одном из аэропортов США, стали свидетелями возникновения в небе гигантского НЛО, пролетевшего мимо на бешеных скоростях. В какой-то момент светящийся шар появился в небе над аэропортом, парил там, а затем умчался прочь. Очевидцы красочного небесного явления пребывают в восторге от увиденного, рассказывая благодарным слушателям о первой встрече с инопланетянами.



И хотя ученые не разделяют подобный восторг, заявляя, что это мог быть метеорит, однако уфологи настаивают, что в небе над аэропортом пронесся НЛО.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 23:50
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