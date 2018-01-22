АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы
EUR 69.27 USD 56.63
Курс валют на 23.01.2018

Зрители уверены, что Илья Яббаров совсем скоро вернётся на "Дом-2"
Бывший участник "Дома-2" Илья Яббаров, который в последнее время то и дело говорит о своём уходе из ТВ, неожиданно стал пробираться обратно на главную телестройку страны.

К слову, если говорить точнее, то Илью просто тянут на периметр организаторы, заметившие, видимо, что молодой человек добился большой популярности на телевидении и за пределами популярного реалити-шоу, которое выходит на ТНТ. Парня прежде уже даже приглашали на ток-шоу "Дома-2", где он неплохо показал себя.

Зрители уверены, что Илья Яббаров совсем скоро вернётся на "Дом-2"

При этом Илья, скорее всего, сразу обзаведётся второй половинкой на проекте. По слухам, организаторы приготовили для романа с ним всем известную Марину Джураеву. Не совсем, правда, понятно, как сам Илья отнёсся к такому завидному предложению. Впрочем, у поклонников нет сомнений, что любитель оставаться в центре событий не откажется и будет неплохо зарабатывать.

Как известно, не так давно Яббаров заставил о себе говорить неожиданным романом с Марией Кохно, которая некогда покинула "Дом-2" в слезах в свой день рождения. Кроме того, Илья отметил, что очень хочет от гламурной скрипачки детей и мечтает о свадьбе с ней. При этом многие уверены, что всё это было только для пиара.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:22
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Бармен Джек», ставший королем клубов Mayfair:
Археологи обнаружили загадочный тоннель под
Новый китайский смартфон ZTE Blade A330 доступен
"Живой Кен" Родриго Алвес признался, что носил в
Ученые из Королева изобрели метод очистки орбиты
Приложение по заказу такси Uber обмануло клиента
Просмотреть все новости