Зрители уверены, что Илья Яббаров совсем скоро вернётся на "Дом-2"

К слову, если говорить точнее, то Илью просто тянут на периметр организаторы, заметившие, видимо, что молодой человек добился большой популярности на телевидении и за пределами популярного реалити-шоу, которое выходит на ТНТ. Парня прежде уже даже приглашали на ток-шоу "Дома-2", где он неплохо показал себя.При этом Илья, скорее всего, сразу обзаведётся второй половинкой на проекте. По слухам, организаторы приготовили для романа с ним всем известную Марину Джураеву. Не совсем, правда, понятно, как сам Илья отнёсся к такому завидному предложению. Впрочем, у поклонников нет сомнений, что любитель оставаться в центре событий не откажется и будет неплохо зарабатывать.Как известно, не так давно Яббаров заставил о себе говорить неожиданным романом с Марией Кохно, которая некогда покинула "Дом-2" в слезах в свой день рождения. Кроме того, Илья отметил, что очень хочет от гламурной скрипачки детей и мечтает о свадьбе с ней. При этом многие уверены, что всё это было только для пиара.