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Максим Галкин продемонстрировал "домашнюю психоделику"
В микроблоге Instagram Максима Галкина появился видеоролик, на котором запечатлено как шоумен проводит время с Лизой и Гарри. Звёздный папа в игры со своими детьми уходит с головой. Гарри любит сидеть именно на голове юмориста. Лиза в ролике веселится и изящно танцует.

Максим Галкин продемонстрировал "домашнюю психоделику"

В рамках Instagram Максим Галкин обнародовал новое видео, на котором показано как знаменитый отец играется со своими детьми. Фанаты Галкина просто заваливают его комплиментами. За пять дней видео Галкина с Лизой и Гарри посмотрели более 1,5 миллиона пользователей.

Максим Галкин и Алла Пугачева постоянно делятся с поклонниками последними новостями из своей жизни. Примадонна в Instagram радует своих фанатов новыми событиями. Галкин довольно часто публикует в Сети новые фото. Поклонники замечают, что Пугачева выглядит свежо и заметно похудела. Шоумен поделился с подписчиками снимками похорошевшей супруги.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:34
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