Максим Галкин продемонстрировал "домашнюю психоделику"

В рамках Instagram Максим Галкин обнародовал новое видео, на котором показано как знаменитый отец играется со своими детьми. Фанаты Галкина просто заваливают его комплиментами. За пять дней видео Галкина с Лизой и Гарри посмотрели более 1,5 миллиона пользователей.Максим Галкин и Алла Пугачева постоянно делятся с поклонниками последними новостями из своей жизни. Примадонна в Instagram радует своих фанатов новыми событиями. Галкин довольно часто публикует в Сети новые фото. Поклонники замечают, что Пугачева выглядит свежо и заметно похудела. Шоумен поделился с подписчиками снимками похорошевшей супруги.