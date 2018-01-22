Юлия Щаулина впервые ответила на обвинения Алексея Самсонова

Юлия, в свою очередь, отметила, что никогда не препятствовала его встречам с сыном, однако мужчина и не желал этого на самом деле, хоть и говорит постоянно, что хочет быть рядом со своим отпрыском. К слову, Алексей продолжает утверждать, что Юлия просто не позволяет ему этого делать, и он даже пригрозил ей судом.При этом Юлия говорит, что её бывший любимый мужчина стал угрожать ей тем, что может забрать ребёнка. Стоит отметить, что большинство фолловеров на стороне Юлии. Они считают, что девушка не должна была сводить свою судьбу с Алексеем, так как молодой человек ещё на проекте "Дом-2" показал все свои негативные стороны.Самсонов же не сомневается в своей победе в данном конфликте, считая, что Щаулина не совсем права в любом случае.