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Геологи: Австралия и Канада были одним целым
Геологам из Австралии удалось доказать, что почти два миллиарда лет назад Австралия была частью Северной Америки.К такому выводу ученые пришли, когда нашли циркон, около города Джорджтауна в Австралии. Дело в том, что этот минерал очень схож с цирконом из Лаврентийского плато, которое сейчас составляет северо-восток Канады.

Возраст отложений, где был найдет циркон, составляет 1,7 млрд. лет, именно до того времени Австралия и территория современной Канады были один целым. Об этом ученые сообщили в статье, которую опубликовали в известном геологическом журнале.
Геологи: Австралия и Канада были одним целым

Такие догадки появлялись еще 90 лет назад, но тогда ученым удалось доказать, что 1,13 миллиардов лет назад Австралия и Канада составляли часть континента под название Родиния, но точное расположение материков было неизвестным.

Новые исследования показывают, что скорее всего Австралия и Канада были частью суперконтинента Колумбия, который существовал 1,5-1,8 млрд. лет назад.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 21:21
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