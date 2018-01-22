Геологи: Австралия и Канада были одним целым

Возраст отложений, где был найдет циркон, составляет 1,7 млрд. лет, именно до того времени Австралия и территория современной Канады были один целым. Об этом ученые сообщили в статье, которую опубликовали в известном геологическом журнале.Такие догадки появлялись еще 90 лет назад, но тогда ученым удалось доказать, что 1,13 миллиардов лет назад Австралия и Канада составляли часть континента под название Родиния, но точное расположение материков было неизвестным.Новые исследования показывают, что скорее всего Австралия и Канада были частью суперконтинента Колумбия, который существовал 1,5-1,8 млрд. лет назад.