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Тимати признался, что всегда хотел сына
Известный рэп-исполнитель Тимати признался, что всю жизнь он хотел сына. Но три года назад Алена Шишкова родила певцу дочку Алису. В рамках Instagram Black Star обнародовал трогательный снимок с малышкой.

Тимати признался, что всегда хотел сына

В данное время Тимати вместе с мамой и дочкой находятся на отдыхе. Реп-исполнитель решил меньше уделять времени выступлениям и больше быть с Алисой. На днях малышка даже самостоятельно каталась на доске для серфинга.

Тимати также является поклонником именно данного вида водного спорта. Пост известного отечественного репера в течение пяти часов сумел собрать более 500 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 2 тысяч комментариев.
dzen / Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 16:30
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