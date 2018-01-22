Тимати признался, что всегда хотел сына

В данное время Тимати вместе с мамой и дочкой находятся на отдыхе. Реп-исполнитель решил меньше уделять времени выступлениям и больше быть с Алисой. На днях малышка даже самостоятельно каталась на доске для серфинга.Тимати также является поклонником именно данного вида водного спорта. Пост известного отечественного репера в течение пяти часов сумел собрать более 500 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 2 тысяч комментариев.