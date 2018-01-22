Оксана Самойлова показала спортивное тело в ярком купальнике

Оксана Самойлова в рамках Instagram обнародовала видео с отдыха. На данном ролике супруга Джигана запечатлена в купальнике ярко-синего цвета, который визуально удлиняет ноги девушки. Поклонники обратили внимание на отсутствие лишних килограммов и красивый пресс Самойловой.Карьера модели научила Оксану поддерживать себя в хорошей форме. Сейчас жена рэпера Джигана восхищает фанатов публикациями с круиза, где в данное время она отдыхает вместе со своими детьми и мужем. Пост модели в течение суток посмотрели более полтора миллиона пользователей и оставили свыше 1,7 тысяч комментариев.