Соцсети современности становятся более похожими и однообразными

Нулевые годы 21 столетия заканчивались популярностью текстовых интернет - блогов, на период 11-12 годов их популярность постепенно утрачивалась, так как набирали обороты видеохостинги, те же - YouTube, и Vimeo. Естественно, проявилась склонность пользователей к просмотру десятиминутных роликов, вместо чтения развернутых текстовых файлов. Помимо прочего, некоторыми блогерами стала применяться визуализация своих многочисленных журналов. Это актуально, если блог посвящен путешествиям или моде.Еще одной немаловажной причиной обезличивания соцсетей, является потеря необходимой индивидуальности. Исчезла эксклюзивная «фишка» соцпорталов, к которой стремились ранее. Для примера, можно привести интересные цитаты в Twitter на злобу дня, а Facebook пользователи посещали, когда хотели получить больше сведений о жизни политиков и звезд шоу-бизнеса. Что касается удобства переписки и доступности музыки, этим отличались всегда привилегии соцсети «ВКонтакте».Но извечная погоня за подписчиками, заставила админов заимствовать функции конкурентов. И примеры рядом, та же Instagram, позиционировалась соцсетью с «Историями», хотя сама их идея принадлежит сервису Snapchat. Сейчас подобный раздел можно встретить и в Facebook, а так же «ВКонтакте» и даже WhatsApp. Получается, что ни одной соцсетью не получается удивить эксклюзивом, в скором времени он дублируются конкурентами.