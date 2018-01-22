Натуральный фруктовый сок не влияет на скачки сахара в крови
Употребляя натуральный фруктовый сок, больной диабетом не рискует вызвать скачки сахара в крови. В процессе нового исследования выяснилось, что данная аксиома, которую долго принимали за самую достоверную, вовсе не является таковой.
Результаты нового исследования подтверждают выводы предыдущих работ, показавших, что натуральный фруктовый сок никак не повышает риск развития сахарного диабета второго типа. То есть, этот сладкий напиток существенного воздействия на гликемический индекс не производит.
В ходе исследовательской работы ученые выяснили, что употребление натурального сока из яблок, груш, винограда, цитрусовых и граната не влияют на скачки сахара в крови. Для этого эксперимента они использовали показатели инсулина и глюкозы в качестве маркеров риска диабета.
Стоит напомнить, что диабет второго типа – результат метаболического расстройства, при котором человеческий организм не может реагировать на инсулин. Для предотвращения болезни и для поддержания здоровья человеку необходим здоровый образ жизни. Болеющим диабетом советуют правильное питание, регулярные занятия спортом для поддержания "здорового" веса.
В емкости объемом 120 мл натурального фруктового сока содержится около половины чашки фруктов. Полезный напиток можно дополнить употреблением целого фрукта, тогда питание будет еще полезнее, как показала научная работа.
Результаты нового исследования подтверждают выводы предыдущих работ, показавших, что натуральный фруктовый сок никак не повышает риск развития сахарного диабета второго типа. То есть, этот сладкий напиток существенного воздействия на гликемический индекс не производит.
В ходе исследовательской работы ученые выяснили, что употребление натурального сока из яблок, груш, винограда, цитрусовых и граната не влияют на скачки сахара в крови. Для этого эксперимента они использовали показатели инсулина и глюкозы в качестве маркеров риска диабета.
Стоит напомнить, что диабет второго типа – результат метаболического расстройства, при котором человеческий организм не может реагировать на инсулин. Для предотвращения болезни и для поддержания здоровья человеку необходим здоровый образ жизни. Болеющим диабетом советуют правильное питание, регулярные занятия спортом для поддержания "здорового" веса.
В емкости объемом 120 мл натурального фруктового сока содержится около половины чашки фруктов. Полезный напиток можно дополнить употреблением целого фрукта, тогда питание будет еще полезнее, как показала научная работа.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 21:41