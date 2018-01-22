Натуральный фруктовый сок не влияет на скачки сахара в крови

Результаты нового исследования подтверждают выводы предыдущих работ, показавших, что натуральный фруктовый сок никак не повышает риск развития сахарного диабета второго типа. То есть, этот сладкий напиток существенного воздействия на гликемический индекс не производит.В ходе исследовательской работы ученые выяснили, что употребление натурального сока из яблок, груш, винограда, цитрусовых и граната не влияют на скачки сахара в крови. Для этого эксперимента они использовали показатели инсулина и глюкозы в качестве маркеров риска диабета.Стоит напомнить, что диабет второго типа – результат метаболического расстройства, при котором человеческий организм не может реагировать на инсулин. Для предотвращения болезни и для поддержания здоровья человеку необходим здоровый образ жизни. Болеющим диабетом советуют правильное питание, регулярные занятия спортом для поддержания "здорового" веса.В емкости объемом 120 мл натурального фруктового сока содержится около половины чашки фруктов. Полезный напиток можно дополнить употреблением целого фрукта, тогда питание будет еще полезнее, как показала научная работа.