Маслкар Ford Mustang Shelby GT500 будет представлен на автосалоне в Чикаго

По данным инсайдеров, маслкар Ford Mustang Shelby GT500 продемонстрируют на мотор-шоу в Чикаго, но официально данная информация ещё не подтверждена. Предыдущая генерация автомобиля выпускалась в период с 2007 по 2009 год.Согласно предварительным данным, в качестве силовой установки Ford Mustang Shelby GT500 выступит турбированный силовой агрегат V8 объёмом 5,2 литра мощностью 700 лошадиных сил. Официальная информация о новом маслкаре должна появиться в преддверии дебюта.Ожидается, что маслкар Ford Mustang Shelby GT500 станет производительней, чем суперкар Ford GT. Новый автомобиль составит конкуренцию таким мощным моделям, как Chevrolet Camaro ZL1 и Dodge Challenger SRT Hellcat.