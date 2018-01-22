Маслкар Ford Mustang Shelby GT500 будет представлен на автосалоне в Чикаго
В Чикаго на предстоящем мотор-шоу ожидается премьера маслкара Ford Mustang Shelby GT500. Автосалон в Чикаго откроется в феврале текущего года, на нём ожидается дебют производительного автомобиля Ford Mustang Shelby GT500.
По данным инсайдеров, маслкар Ford Mustang Shelby GT500 продемонстрируют на мотор-шоу в Чикаго, но официально данная информация ещё не подтверждена. Предыдущая генерация автомобиля выпускалась в период с 2007 по 2009 год.
Согласно предварительным данным, в качестве силовой установки Ford Mustang Shelby GT500 выступит турбированный силовой агрегат V8 объёмом 5,2 литра мощностью 700 лошадиных сил. Официальная информация о новом маслкаре должна появиться в преддверии дебюта.
Ожидается, что маслкар Ford Mustang Shelby GT500 станет производительней, чем суперкар Ford GT. Новый автомобиль составит конкуренцию таким мощным моделям, как Chevrolet Camaro ZL1 и Dodge Challenger SRT Hellcat.
По данным инсайдеров, маслкар Ford Mustang Shelby GT500 продемонстрируют на мотор-шоу в Чикаго, но официально данная информация ещё не подтверждена. Предыдущая генерация автомобиля выпускалась в период с 2007 по 2009 год.
Согласно предварительным данным, в качестве силовой установки Ford Mustang Shelby GT500 выступит турбированный силовой агрегат V8 объёмом 5,2 литра мощностью 700 лошадиных сил. Официальная информация о новом маслкаре должна появиться в преддверии дебюта.
Ожидается, что маслкар Ford Mustang Shelby GT500 станет производительней, чем суперкар Ford GT. Новый автомобиль составит конкуренцию таким мощным моделям, как Chevrolet Camaro ZL1 и Dodge Challenger SRT Hellcat.
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Добавил: Алина Вчера, 21:48