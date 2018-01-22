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Опиоиды во время беременности могут вызвать осложнения со здоровьем у будущего ребенка
Специалисты Медицинского центра детской больницы в Цинциннати считают, что воздействие опиоидов на организм беременной женщины негативно влияет на здоровье будущего ребенка. Так были зафиксированы случаи плагиоцефалии, кривошеи и синдрома неонатальной абстиненции.

Опиоиды во время беременности могут вызвать осложнения со здоровьем у будущего ребенка


Таким образом, отмечается, что подобный проект исследования влияния опиоидов на организм будущего ребенка является довольно редким и в Цинциннати имеется подобная клиника. Ее сотрудники работают с детьми, которые имеют проблемы на почве перечисленных выше недугов.

Врач Дженни Макаллистер, которая является одним из руководителей Клиники долгосрочных последствий синдрома неонатальной абстиненции, считает, что в обществе эти проблемы должны осознать. Также она утверждает, что если проводить профилактику и применять специальную физиотерапию, то прогресс кривошеи и плагиоцефалии можно свести к нулю. Это позволит устранить проблемы с развитием, которые есть у детей с такими заболеваниями.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:14
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