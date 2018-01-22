Опиоиды во время беременности могут вызвать осложнения со здоровьем у будущего ребенка

Таким образом, отмечается, что подобный проект исследования влияния опиоидов на организм будущего ребенка является довольно редким и в Цинциннати имеется подобная клиника. Ее сотрудники работают с детьми, которые имеют проблемы на почве перечисленных выше недугов.Врач Дженни Макаллистер, которая является одним из руководителей Клиники долгосрочных последствий синдрома неонатальной абстиненции, считает, что в обществе эти проблемы должны осознать. Также она утверждает, что если проводить профилактику и применять специальную физиотерапию, то прогресс кривошеи и плагиоцефалии можно свести к нулю. Это позволит устранить проблемы с развитием, которые есть у детей с такими заболеваниями.