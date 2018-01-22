Вера Брежнева показала трогательное фото с Константином Меладзе
Известная певица и актриса Вера Брежнева редко делится с подписчиками совместными с Константином Меладзе фотокадрами. Однако в день объятий она все же сделал исключение, разместив фотоснимок в Сети.
В «Рассказах» Веры Брежневой появилась серия снимков, которые звезда посвятила дню объятий 21 января. Так, на одном из таких кадров певица изображена в объятиях своего возлюбленного продюсера и по совместительству мужа Константина Меладзе.
Снимок влюбленных супругов получился нежным и очень трогательным.
В «Рассказах» Веры Брежневой появилась серия снимков, которые звезда посвятила дню объятий 21 января. Так, на одном из таких кадров певица изображена в объятиях своего возлюбленного продюсера и по совместительству мужа Константина Меладзе.
Снимок влюбленных супругов получился нежным и очень трогательным.