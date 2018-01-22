Супруга Джигана поделилась в Instagram семейным снимком из Майями

Многие пользователи сразу позитивно оценили снимок Оксаны Самойловой. Некоторые фолловеры высказали мнение, что супруга Джигана похожа на актрису Анджелину Джоли, а парочка напоминает им миссис и мистера Смит. Другие фолловеры оставили комментарии касательно потрясающей фигуры Оксаны.На фото многодетная мать одета в облегающие джинсы, чёрного цвета и прозрачную черную кофточку. На Джигане чёрный спортивный комбинезон. Две старшие дочки одеты в одинаковые чёрные кроссовки, белые футболки Voila и узкие джинсы. Младшую дочь Самойлова одела в черное платье. Семейный лук в течение двенадцати часов сумел собрать более 500 тысяч лайков и свыше 2,5 тысяч комментариев.