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Супруга Джигана поделилась в Instagram семейным снимком из Майями
Оксана Самойлова, являющаяся супругой Джигана, в рамках Instagram обнародовала семейное фото из Майями. Поклонники оценили семейную публикацию, сравнив их с миссис и мистером Смит. Фанаты также отметили фигуру многодетной мамы.

Супруга Джигана поделилась в Instagram семейным снимком из Майями

Многие пользователи сразу позитивно оценили снимок Оксаны Самойловой. Некоторые фолловеры высказали мнение, что супруга Джигана похожа на актрису Анджелину Джоли, а парочка напоминает им миссис и мистера Смит. Другие фолловеры оставили комментарии касательно потрясающей фигуры Оксаны.

На фото многодетная мать одета в облегающие джинсы, чёрного цвета и прозрачную черную кофточку. На Джигане чёрный спортивный комбинезон. Две старшие дочки одеты в одинаковые чёрные кроссовки, белые футболки Voila и узкие джинсы. Младшую дочь Самойлова одела в черное платье. Семейный лук в течение двенадцати часов сумел собрать более 500 тысяч лайков и свыше 2,5 тысяч комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:50
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