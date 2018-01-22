Астробиологи уверены в существовании вирусов на других планетах
В журнале Astrobiology появилась статья о том, что американские и японские астробиологии считают наличие вирусов на других планетах вполне правдоподобным предположением.
Так специалисты считают, что вирионы с Земли могли быть отправлены в космическую среду вследствие столкновения планеты с метеоритом. Стоит отметить, что вирионы – это частицы вируса, имеющие белки и нуклеиновую кислоту в своем составе. Таким образом, эти частицы могли легко заселить другие планеты Солнечной системы, тем более что полиовирусы и бактериофаги способны выдерживать условия космоса и выживать.
Ученые считают, что если вирусы являются своего рода стимуляторами эволюции, поэтому если они есть на какой-то планете, то там обязательно должна присутствовать сложная форма жизни. К такому выводу пришли эксперты после того как стало понятно, что без живых организмов появление вирусов невозможно.
Специалисты хотят оснастить спутники электронными микроскопами TEM, которые смогут изучить вирусы на других планетах.
Так специалисты считают, что вирионы с Земли могли быть отправлены в космическую среду вследствие столкновения планеты с метеоритом. Стоит отметить, что вирионы – это частицы вируса, имеющие белки и нуклеиновую кислоту в своем составе. Таким образом, эти частицы могли легко заселить другие планеты Солнечной системы, тем более что полиовирусы и бактериофаги способны выдерживать условия космоса и выживать.
Ученые считают, что если вирусы являются своего рода стимуляторами эволюции, поэтому если они есть на какой-то планете, то там обязательно должна присутствовать сложная форма жизни. К такому выводу пришли эксперты после того как стало понятно, что без живых организмов появление вирусов невозможно.
Специалисты хотят оснастить спутники электронными микроскопами TEM, которые смогут изучить вирусы на других планетах.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:40