Астробиологи уверены в существовании вирусов на других планетах

Так специалисты считают, что вирионы с Земли могли быть отправлены в космическую среду вследствие столкновения планеты с метеоритом. Стоит отметить, что вирионы – это частицы вируса, имеющие белки и нуклеиновую кислоту в своем составе. Таким образом, эти частицы могли легко заселить другие планеты Солнечной системы, тем более что полиовирусы и бактериофаги способны выдерживать условия космоса и выживать.Ученые считают, что если вирусы являются своего рода стимуляторами эволюции, поэтому если они есть на какой-то планете, то там обязательно должна присутствовать сложная форма жизни. К такому выводу пришли эксперты после того как стало понятно, что без живых организмов появление вирусов невозможно.Специалисты хотят оснастить спутники электронными микроскопами TEM, которые смогут изучить вирусы на других планетах.