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Россияне все чаще отказываются быть продолжателями рода
Представители Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование, в ходе которого выяснили, что все чаще граждане РФ отказываются быть продолжателями своего рода. Если в 2005 году россиян, не желающих заводить детей, практически не было, то на сегодняшний эта доля составляет 6 %. Степан Львов, руководитель департамента ВЦИОМ, отметил, что исследователям предстоит выяснить, кого из чайлдфри больше – стихийных или организованных.

Россияне все чаще отказываются быть продолжателями рода


Также в сообщении отмечается, что наряду с растущей тенденцией нежелания продолжать свой род, существенно выросло количество тех, кто желал бы иметь более двух детей. Так, можно наблюдать стремление к тому, что возобновление населения будет происходить за счет многодетных семей, в которых большое количество детей, а не за счет многочисленных малодетных семей.

По результатам исследования также стало ясно, что граждане России придерживаются модели семьи, в которой не более двух детей.

По мнению 63 % россиян считают, что повысить рождаемость может только материальное благосостояние семей, однако 27 % с таким мнением не согласны.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 20:21
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