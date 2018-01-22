Россияне все чаще отказываются быть продолжателями рода
Представители Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование, в ходе которого выяснили, что все чаще граждане РФ отказываются быть продолжателями своего рода. Если в 2005 году россиян, не желающих заводить детей, практически не было, то на сегодняшний эта доля составляет 6 %. Степан Львов, руководитель департамента ВЦИОМ, отметил, что исследователям предстоит выяснить, кого из чайлдфри больше – стихийных или организованных.
Также в сообщении отмечается, что наряду с растущей тенденцией нежелания продолжать свой род, существенно выросло количество тех, кто желал бы иметь более двух детей. Так, можно наблюдать стремление к тому, что возобновление населения будет происходить за счет многодетных семей, в которых большое количество детей, а не за счет многочисленных малодетных семей.
По результатам исследования также стало ясно, что граждане России придерживаются модели семьи, в которой не более двух детей.
По мнению 63 % россиян считают, что повысить рождаемость может только материальное благосостояние семей, однако 27 % с таким мнением не согласны.
Также в сообщении отмечается, что наряду с растущей тенденцией нежелания продолжать свой род, существенно выросло количество тех, кто желал бы иметь более двух детей. Так, можно наблюдать стремление к тому, что возобновление населения будет происходить за счет многодетных семей, в которых большое количество детей, а не за счет многочисленных малодетных семей.
По результатам исследования также стало ясно, что граждане России придерживаются модели семьи, в которой не более двух детей.
По мнению 63 % россиян считают, что повысить рождаемость может только материальное благосостояние семей, однако 27 % с таким мнением не согласны.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 20:21