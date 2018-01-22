Россияне все чаще отказываются быть продолжателями рода

Также в сообщении отмечается, что наряду с растущей тенденцией нежелания продолжать свой род, существенно выросло количество тех, кто желал бы иметь более двух детей. Так, можно наблюдать стремление к тому, что возобновление населения будет происходить за счет многодетных семей, в которых большое количество детей, а не за счет многочисленных малодетных семей.По результатам исследования также стало ясно, что граждане России придерживаются модели семьи, в которой не более двух детей.По мнению 63 % россиян считают, что повысить рождаемость может только материальное благосостояние семей, однако 27 % с таким мнением не согласны.