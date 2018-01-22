Эксперты опровергли миф пользователей о литий-ионных батареях смартфонов
Специалисты проанализировали в Сети, какой миф о современных смартфонах является самым популярным среди пользователей. Оказалось, что многие «эксперты» имеют неправильное представление о литий-ионных аккумуляторах, которые сегодня работают в электронике.
Так пользователи считают, что батарею смартфона следует разряжать до конца и затем заряжать до самой пиковой отметки. Это они обосновывают тем, что аккумулятор, таким образом, запомнит предельные параметры своих возможностей и будет в дальнейшем работать в этих рамках.
Тем не менее, эксперты утверждают, что такие предположения неверны. На сегодняшний день литий-ионные аккумуляторы не обладают «памятью», поэтому проделывать с ними подобные операции не нужно. Такие батареи можно заряжать в любой момент при любом уровне заряда.
Не обязательно их до конца напитывать электричеством.
Так пользователи считают, что батарею смартфона следует разряжать до конца и затем заряжать до самой пиковой отметки. Это они обосновывают тем, что аккумулятор, таким образом, запомнит предельные параметры своих возможностей и будет в дальнейшем работать в этих рамках.
Тем не менее, эксперты утверждают, что такие предположения неверны. На сегодняшний день литий-ионные аккумуляторы не обладают «памятью», поэтому проделывать с ними подобные операции не нужно. Такие батареи можно заряжать в любой момент при любом уровне заряда.
Не обязательно их до конца напитывать электричеством.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:30