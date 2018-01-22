Эксперты опровергли миф пользователей о литий-ионных батареях смартфонов

Так пользователи считают, что батарею смартфона следует разряжать до конца и затем заряжать до самой пиковой отметки. Это они обосновывают тем, что аккумулятор, таким образом, запомнит предельные параметры своих возможностей и будет в дальнейшем работать в этих рамках.Тем не менее, эксперты утверждают, что такие предположения неверны. На сегодняшний день литий-ионные аккумуляторы не обладают «памятью», поэтому проделывать с ними подобные операции не нужно. Такие батареи можно заряжать в любой момент при любом уровне заряда.Не обязательно их до конца напитывать электричеством.