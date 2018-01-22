Apple добавил в камеру iPhone X стилизацию селфи под Мохаммеда Али
Американская IT-корпорация Apple прорекламировала селфи для смартфона iPhone X голосом величайшего боксера в истории человечества - Мохаммеда Али. Спортсмен рассказывает о величии на фоне селфи, сделанных пользователями гаджета.
В своем рекламном ролике Apple использовала речь Али о величии, говоря о возможностях iPhone X делать портретные снимки высочайшего разрешения и качества. Корпорация из Купертино не в первый раз призывает пользователей обратить внимание на качество снимков, когда в рамках предыдущей рекламной кампании известные профессиональные фотографы делали качественную съемку на iPhone.
На протяжении всего ролика слышна эмоциональная речь боксера, а в качестве видеоряда применены селфи людей. Заканчивается видео словами Али: "Я - величайший". При этом слышны аплодисменты толпы и показан логотип Apple.
В своем рекламном ролике Apple использовала речь Али о величии, говоря о возможностях iPhone X делать портретные снимки высочайшего разрешения и качества. Корпорация из Купертино не в первый раз призывает пользователей обратить внимание на качество снимков, когда в рамках предыдущей рекламной кампании известные профессиональные фотографы делали качественную съемку на iPhone.
На протяжении всего ролика слышна эмоциональная речь боксера, а в качестве видеоряда применены селфи людей. Заканчивается видео словами Али: "Я - величайший". При этом слышны аплодисменты толпы и показан логотип Apple.
Технологии
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 20:14