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Минтруда: Число официальных безработных в России снизилось за неделю на 3%
Успехи в трудоустройстве населения заметили чиновники из Минтруда. Они сообщили, что только за прошедшую неделю трудоустроено 750 тыс. человек.

Минтруда сообщил, что за прошедшую неделю количество безработных упало на 3% - Министерство труда РФ
В настоящее время численность безработных, которые получили работу составила почти 750 тыс. человек. Это резкое снижение численности незанятого населения замечено чиновниками профильного ведомства в 82 регионах. Только в Республике Тыва замечено возрастание численности незанятых.

Всего в Российской Федерации = более 1,2% от численности такого населения называют себя безработными и официально зарегистрированы в этом статусе. Всего же безработных на конец осени прошлого года зафиксировано свыше 5 млн, а 20 млн человек считаются живущими за чертой бедности.

Минтруда: Число официальных безработных в России снизилось за неделю на 3%
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 18:50
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