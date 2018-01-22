Минтруда: Число официальных безработных в России снизилось за неделю на 3%

Минтруда сообщил, что за прошедшую неделю количество безработных упало на 3% - Министерство труда РФВ настоящее время численность безработных, которые получили работу составила почти 750 тыс. человек. Это резкое снижение численности незанятого населения замечено чиновниками профильного ведомства в 82 регионах. Только в Республике Тыва замечено возрастание численности незанятых.Всего в Российской Федерации = более 1,2% от численности такого населения называют себя безработными и официально зарегистрированы в этом статусе. Всего же безработных на конец осени прошлого года зафиксировано свыше 5 млн, а 20 млн человек считаются живущими за чертой бедности.