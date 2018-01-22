Появились новые фото Meizu 15 Plus
Китайская компания Meizu решила анонсировать презентацию своего нового смартфона Meizu 15 Plus публикацией его снимков. Таким образом, можно слегка разобраться, как будет выглядеть новинка.
Так стало известно, что смартфон Meizu 15 Plus будет практически безрамочным, поскольку на фотографиях видно, что снизу и по бокам границы не очень большие, а вот сверху разработчики оставили немного места для расположения фронтальной камеры и, возможно, еще какого-то оборудования.
Пока что эксперты гадают, где будет размещен сканер отпечатков пальцев. Считается, что его могут установить под экран смартфона или же под светодиодную вспышку, которая выполнена в стиле кольца. Также стоит отметить, что сзади имеется сдвоенный модуль основной камеры, при этом расположение у сенсоров вертикальное.
В аппаратной основе может оказаться Snapdragon 845 или Exynos 8895, а также ОЗУ на 6 или 8 Гб.
Премьера Meizu 15 Plus и Meizu 15 состоится в марте 2018 года.
Так стало известно, что смартфон Meizu 15 Plus будет практически безрамочным, поскольку на фотографиях видно, что снизу и по бокам границы не очень большие, а вот сверху разработчики оставили немного места для расположения фронтальной камеры и, возможно, еще какого-то оборудования.
Пока что эксперты гадают, где будет размещен сканер отпечатков пальцев. Считается, что его могут установить под экран смартфона или же под светодиодную вспышку, которая выполнена в стиле кольца. Также стоит отметить, что сзади имеется сдвоенный модуль основной камеры, при этом расположение у сенсоров вертикальное.
В аппаратной основе может оказаться Snapdragon 845 или Exynos 8895, а также ОЗУ на 6 или 8 Гб.
Премьера Meizu 15 Plus и Meizu 15 состоится в марте 2018 года.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:51