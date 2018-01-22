Появились новые фото Meizu 15 Plus

Так стало известно, что смартфон Meizu 15 Plus будет практически безрамочным, поскольку на фотографиях видно, что снизу и по бокам границы не очень большие, а вот сверху разработчики оставили немного места для расположения фронтальной камеры и, возможно, еще какого-то оборудования.Пока что эксперты гадают, где будет размещен сканер отпечатков пальцев. Считается, что его могут установить под экран смартфона или же под светодиодную вспышку, которая выполнена в стиле кольца. Также стоит отметить, что сзади имеется сдвоенный модуль основной камеры, при этом расположение у сенсоров вертикальное.В аппаратной основе может оказаться Snapdragon 845 или Exynos 8895, а также ОЗУ на 6 или 8 Гб.Премьера Meizu 15 Plus и Meizu 15 состоится в марте 2018 года.