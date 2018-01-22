Флагман Jaguar XJ будет возрожден в виде электрического суперкара

В наши дни покупатели люксовых автомобилей отдают предпочтение кроссоверам и внедорожникам, однако производители разработали новый флагманский седан, который станет более экологичным конкурентом для таких моделей, как BMW 7-Series и Mercedes-Benz S-Class.Для разработчиков решение сделать Jaguar XJ электрокаром далось не легко, но благодаря «зелёным» технологиям удалось раскрыть новые дизайнерские решения. О технических характеристиках модели информации пока нет, однако от новинки ожидают запас хода не менее 500 км.Главный дизайнер компании Jaguar Land Rover рассказал, что внешность электрокара уже разработана, о подробных деталях экстерьера не сообщается, при этом отмечается, что новинка удивит своим дизайном.