Google собирается добавить в Play Market новый контент

Стоит отметить, что рекламное объявление в Play Market обнаружили представители агентства 9to5Google. На данный момент такого раздела и товаров в сервисе нет, и никогда не было. Своими неосторожными действиями сотрудники корпорации ненароком открыли обновление, которое должно было до сих пор храниться в секрете.В Сети через некоторое время данная новость набрала необычайную популярность и поэтому представители компании Google решили убрать баннер из Play Market. Тем не менее, на тот момент весь Интернет знал о книгах с озвучкой, поскольку пользователи сумели быстро сделать скриншоты.Известно, что о внедрении аудиокниг в онлайн-магазин речь шла еще в прошлом году, но пока неизвестно, когда новшество вступит в силу.