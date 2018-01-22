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Google собирается добавить в Play Market новый контент
Компания Google ненароком опубликовала в сервисе Play Market рекламный баннер, который сообщал пользователям о том, что первую аудиокнигу они смогут купить бесплатно. Таким образом, многие эксперты считают, что в скором времени в магазине появится раздел книг с озвучкой.

Google собирается добавить в Play Market новый контент


Стоит отметить, что рекламное объявление в Play Market обнаружили представители агентства 9to5Google. На данный момент такого раздела и товаров в сервисе нет, и никогда не было. Своими неосторожными действиями сотрудники корпорации ненароком открыли обновление, которое должно было до сих пор храниться в секрете.

В Сети через некоторое время данная новость набрала необычайную популярность и поэтому представители компании Google решили убрать баннер из Play Market. Тем не менее, на тот момент весь Интернет знал о книгах с озвучкой, поскольку пользователи сумели быстро сделать скриншоты.

Известно, что о внедрении аудиокниг в онлайн-магазин речь шла еще в прошлом году, но пока неизвестно, когда новшество вступит в силу.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:07
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